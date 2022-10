Greenvolt constrói dois projetos de renováveis na Polónia para venda no próximo ano

Leia Também Greenvolt vende 98 MW de ativos eólicos e solares na Polónia à Iberdrola por 155 milhões

A Greenvolt arrancou com a construção de dois projetos de energia eólica, solar e de armazenamento na Polónia, com a capacidade de 59 MW. O objetivo é vender depois os dois ativos no próximo ano, de acordo com a estratégia de rotação de ativos da empresa, indica um comunicado enviado esta manhã às redações."O primeiro projeto, denominado 'Sompolno', está localizado em Sompolno (no centro-oeste da Polónia) e terá uma capacidade instalada de 26 MW em eólica, 10 MW em solar e 3 MW em storage, sendo a Commercial Operational Date (COD) estimada para o primeiro semestre de 2024", indica a comunicação."O segundo projeto, o 'Opalenica', está localizado perto da cidade de Opalenica, também no centro-oeste da Polónia, e consiste em três parques solares com uma capacidade de 20 MW. Considerando o início da fase de construção, é esperado que a COD seja alcançada no terceiro trimestre de 2023", explica.O objetivo da Greenvolt, apresentado aos investidores, é vender os dois projetos antes que comecem a operar. Já durante o terceiro trimestre de 2022, a empresa tinha celebrado - através da "joint venture" Augusta Energy - um acordo de venda à Iberdrola, por 155 milhões de euros, de um portefólio de ativos em construção na Polónia, naquele que foi o primeiro conjunto de ativos alienados pela cotada desde a sua entrada em bolsa."A decisão de construir estes dois projetos na Polónia está inteiramente alinhada com a estratégia da Greenvolt, de aproveitar oportunisticamente a procura mais elevada de ativos prontos a operar, confirmando a capacidade da nossa equipa para desenvolver projetos até à fase de construção e de gerar valor através da nossa estratégia de rotação de ativos", indica João Manso Neto, CEO da Greenvolt.