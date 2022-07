E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Profit Energy, detida a 70% pela Greenvolt, anunciou esta terça-feira que instalou quase 1.500 painéis solares fotovoltaicos na cobertura e fachada das instalações de Ílhavo da dinamarquesa Bodum, num projeto que teve a duração de três meses.Até ao final do ano serão instalados quase 3.000 painéis na unidade da multinacional em Tondela, refere a empresa que se dedica ao desenvolvimento e conceção de projetos de energia através de fontes renováveis para autoconsumo, em comunicado.No total, esta instalação solar fotovoltaica para autoconsumo apresenta uma capacidade de produção de energia de 784,08 kWp.Este projeto vai capacitar esta unidade da Bodum em Portugal para a produção de um total de 1.097 MW anualmente, além de permitir à multinacional instalada na Zona Industrial da Mota, em Ílhavo, suprir 35% das suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que reduz a sua fatura de energia e evita a emissão de 519 toneladas de CO2 por ano.Por ter sido "realizado num curto espaço de tempo", este projeto permite à Bodum "rapidamente começar a tirar partido da geração de energia limpa. Perante a escalada dos preços da energia, registamos uma crescente procura por soluções de autoconsumo", disse Pedro Lavareda de Carvalho, partner cofundador da Profit Energy.A Bodum contratualizou o desenvolvimento do projeto de geração de energia a partir de painéis solares fotovoltaicos para outra das suas unidades em Portugal. Até ao final deste ano, a Profit Energy irá implementar mais 2.940 painéis nas instalações da Bodum em Tondela, num total de 1,7 MWp.Até agora, a Profit Energy conta com mais de 100 megawatt-pico (MWp) em centrais fotovoltaicas e 200.000 mil painéis solares instalados.