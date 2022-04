Greenvolt lança empresa de comunidades de energia partilhada

A Greenvolt anunciou esta terça-feira a sua mais recente aposta: a Energia Unida, uma empresa de comunidades de energia partilhada. "O objetivo é criar e gerir comunidades em que famílias e empresas partilham energia, como forma de acelerar a transição de energia", explicou em conferência de imprensa o CEO, José Almeida.A nova empresa quer instalar painéis solares em edifícios e aproveitar a energia produzida para autoconsumo dos membros de cada comunidade, vendendo o remanescente. O responsável afirmou que a adesão é "chave na mão", não representando qualquer custo para quem quiser aderir.A primeira comunidade será criada com a instalação de painéis nos telhados da Greenvolt, em Lisboa, no edifício onde também estará sediada a Energia Unida e onde estão outras empresas, como a Cofina. Todas estas entidades farão parte da comunidade fundadora, que incluirá ainda, como membro, o hotel Upon Lisbon.José Almeida indica que o projeto implica 298,4 kW a serem instalados no telhado, permitindo uma poupança de 1.163.209 euros em 25 anos. Na calha, estão mais comunidades de energia espalhadas pelo país, duas delas a serem anunciadas ainda esta terça-feira.(Notícia em atualização)