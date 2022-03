Greenvolt compra 35% da alemã MaxSolar por 26 milhões

A Greenvolt chegou a acordo para a compra de 35% da alemã MaxSolar a troco de 26 milhões de euros, informou esta segunda-feira a empresa em comunicado enviado à CMVM.



A MaxSolar é descrita como sendo um dos líderes no desenvolvimento, implementação e gestão de projetos fotovoltaicos e de armazenamento em baterias nos mercados da Alemanha e Áustria.





Segundo o comunicado, a participação permite a "intervenção ativa" na gestão da companhia alemã, tendo a Greenvolt o direito de reforçar a sua posição no capital da MaxSolar.A empresa alemã, fundada em 2009, desenvolve projetos fotovoltaicos no solo e nos telhados nos mercados germânico e austríaco. O seu "pipeline" é de 3,2 GW, dos quais 0,8 GW encontram-se em fase adiantada de desenvolvimento.A estrutura acionista da MaxSolar conta com a Nature Infrastructure Capital e com a equipa de gestão da empresa."Esta aquisição é um passo muito significativo para a Greenvolt num dos mercados de energias renováveis mais importantes do mundo, nomeadamente solar. A entrada da Greenvolt na Alemanha através da MaxSolar torna-nos um "player" importante neste mercado", considera João Manso Neto, CEO da empresa portuguesa, citado no comunicado.A operação está dependente de certas condições e da aprovação pela autoridade da concorrência alemã.