"Este aumento nas importações de combustíveis e lubrificantes poderá estar relacionado com a greve dos motoristas de matérias perigosas, registando-se um aumento das aquisições a Espanha", adianta o gabinete de estatísticas no destaque.Não se pode concluir que tudo se deveu à greve, mas os números do INE indicam que Portugal importou mais 143 milhões de euros de produtos transformados, mais 86,5% do que em abril de 2018.Ao todo, as importações cresceram 10,9% em abril deste ano, acima da variação de 3,2% das exportações, uma dinâmica que continua a prejudicar severamente o saldo comercial de bens Recorde-se que a greve dos motoristas de matérias perigosos começou a 15 de abril, segunda-feira, e durou até quinta-feira , 18 de abril. Contudo, a disrupção causada não terminou de imediato, tendo sido necessário um período de transição até à normalização.