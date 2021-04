Grupo suíço vai investir mais 15 milhões em Mogadouro em parque fotovoltaico

O grupo suíço Smartenergy/Edisun Power anunciou esta terça-feira ter um projeto fotovoltaico de 23,4 megawatts para o concelho de Mogadouro (Mina Tó) que deverá arrancar no próximo mês de junho com investimento previsto de cerca de 15 milhões de euros.O anúncio foi feito durante uma visita à Central Fotovoltaica de Mogadouro, que representou um investimento de 25 milhões de euros O novo projeto deverá dar trabalho a 150 a 200 pessoas, sendo que parte está reservada para a mão-de-obra local.A Central Fotovoltaica de Mogadouro é a maior central fotovoltaica do norte e conta com uma potência instalada de cerca 49 megawatts que está já em laboração."Este é o maior projeto do seu género no Norte de Portugal. Trata-se de uma zona pouco trabalhada no que respeita a instalação de parques fotovoltaicos, face ao sul dos pais, que está mais explorada", disse Fernando Ribeiro, diretor de construção de empreendimento solar.Para o responsável, a proximidade da rede elétrica nacional foi também um fator deste investimento de 25 milhões de euros.A unidade de produção foi hoje visitada por elementos da Câmara e Assembleia Municipal de Mogadouro, no distrito de Bragança.Para o presidente da Câmara de Mogadouro, Francisco Guimarães, a construção da central é o maior investimento privado no concelho de Mogadouro na última década."Foi um investimento considerável em tempo de pandemia, tendo sido uma alavanca, durante este período, para a economia local. A construção deste empreendimento ajudou famílias e o tecido empresarial e comercial do concelho com o fenecimento de bens e serviços", indicou o autarca.Esta unidade criou cinco postos de trabalho permanentes no concelho de Mogadouro.A unidade de produção de energia solar pode gerar "85 a 86 Gigawatts de eletricidade, anualmente", o suficiente para suprir as necessidades de um núcleo urbano de 7116 habitações e abastecer cerca de 30.000 agregados familiares.Para os promotores do projeto, "outros dos objetivos passa por colocar o concelho no pelotão da frente, para contribuir para que o país se torne energeticamente mais sustentável, via contributo das energias renováveis - solar, e ajude a chegar às metas traçadas pelo país ao abrigo do Plano Nacional de Energia", vincou o grupo Smartenergy/Edisun Power.