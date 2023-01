Leia Também Iberdrola e Prosolia põem 850 milhões em energia solar. Investimento inclui Santiago do Cacém

A Iberdrola anunciou esta terça-feira que obteve a licença ambiental para construir em Portugal um projeto fotovoltaico com 1,2 GW de capacidade no concelho de Santiago de Cacém, perto de Sines, em parceria com a luso espanhola Prosolia Energy.O Negócios sabe que o projeto demorou quase cinco anos a obter licenciamento e vai implicar um investimento total de 800 milhões de euros.De acordo com a elétrica espanhola, esta mega central solar - de seu nome "Fernando Pessoa" - será neste momento a maior da Europa e a quinta maior do mundo.A entrada em funcionamento está prevista para 2025 e a energia produzida será "suficiente para responder às necessidades anuais de cerca de 430 mil residências, uma população equivalente a quase duas vezes a cidade do Porto", refere a Iberdrola em comunicado.O projeto inclui a contratação da ligação à rede elétrica nacional com a REN - Redes Energéticas Nacionais, o que significa que serão os promotores da central a pagar a respetiva ligação à rede.A Iberdrola prevê investir mais três mil milhões de euros em energia eólica e solar no país nos próximos anos.