Mega-parque solar da Prosolia e Iberdrola implica abate de 1,5 milhões de eucaliptos

O mega-parque solar que a Prosolia e a Iberdrola vão construir no Alentejo, em Santiago do Cacém, vai obrigar ao abate de cerca de 1,5 milhões de eucaliptos.





Segundo o Observador, aquele que será o maior parque fotovoltaico da Europa, e que ocupa uma área de 1.260 hectares em Santiago do Cacém, quase foi chumbado por causa do abate da plantação intensiva de eucalipto.





Esse é aliás, segundo o mesmo jornal, um dos principais efeitos ambientais negativos apontados na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e que levou a Agência Portuguesa do Ambiente a identifica várias condicionantes e a aplicar um vasto conjunto de medidas de mitigação.





A Iberdrola tinha anunciado na semana passda, em comunicado, que obteve a licença ambiental para construir em Portugal um projeto fotovoltaico com 1,2 GW de capacidade no concelho de Santiago de Cacém, perto de Sines, em parceria com a luso espanhola Prosolia Energy.





Tal como o Negócios avançou, o projeto Sunshining, inicialmente lançado pela Prosolia Energy e ao qual a Iberdrola se juntou mais tarde, demorou quase cinco anos a obter o licenciamento e vai implicar um investimento total de 800 milhões de euros.





A entrada em funcionamento está prevista para 2025 e a energia produzida será "suficiente para responder às necessidades anuais de cerca de 430 mil residências, uma população equivalente a quase duas vezes a cidade do Porto", referia a Iberdrola no mesmo comunicado.