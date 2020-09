Iberdrola contrata Conduril para acabar Alto Tâmega

Os trabalhos de construção da barragem do Alto Tâmega foram retomados em julho passado pela Conduril. As obras da barragem estavam paradas há mais de um ano devido a divergências com o agrupamento liderado pela Mota-Engil.

