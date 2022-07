Iberdrola e BP investem mil milhões em rede de carregamento elétrico em Portugal e Espanha

Leia Também Repsol investe 42 milhões em 610 pontos de carregamento em Portugal e Espanha até 2023

A Iberdrola e a BP anunciaram esta quinta-feira a criação de uma joint-venture com um plano de investimento até mil milhões de euros para implementar uma rede de 11.000 pontos públicos de carregamento elétrico, rápidos e ultrarrápidos em locais de grande procura em Portugal e Espanha.Esta aliança estratégica entre a elétrica espanhola e a petrolífera britânica prevê a instalação e operação de 5.000 pontos de carregamento rápido até 2025, para depois atingir a meta de 11.000 pontos até 2030, integrando também as atuais redes de mobilidade elétrica da BP e da Iberdrola nesta joint venture.A Iberdrola tem uma infraestrutura de carregamento público na Península Ibérica com mais de 2.500 pontos, enquanto a BP prevê utilizar parte da sua rede com 1.300 estações de serviço, como hubs de carregamento, para a joint venture em Portugal e Espanha, onde já conta com 7,4 milhões de clientes.Além da mobilidade elétrica, a parceria inclui também o desenvolvimento de centros de produção de hidrogénio verde em larga escala em Portugal, Espanha e no Reino Unido, com capacidade até 600.000 toneladas deste gás renovável por ano, bem como a produção dos seus derivados industriais, como o amoníaco verde e o metanol, por exemplo.Em última análise, o objetivo passa por exportar este hidrogénio para o noroeste da Europa e explorar oportunidades de produção de hidrogénio verde noutras geografias, como os EUA.O objetivo da joint-venture é concluir a constituição de ambas as parcerias -- na mobilidade elétrica e na produção de hidrogénio - até ao final de 2022.De acordo com um comunicado conjunto das duas empresas, esta colaboração no hidrogénio verde combinará as experiências da Iberdrola nas energias renováveis e da BP em sistemas e processos de gás.O projeto já em curso na refinaria de Castellón da BP, na comunidade de Valência, fará parte do acordo, depois das duas empresas, em conjunto com o Instituto Tecnológico de Energia de Espanha o terem apresentado à convocatória da Cadeia de Valor do Hidrogénio do governo espanhol.A parceria incluirá também o fornecimento de hidrogénio verde aos projetos de produção debiocombustíveis provenientes de resíduos sólidos urbanos que a BP tem planeados para desenvolver Espanha e no Reino Unido. Do mesmo modo, os projetos industriais da Iberdrola já em desenvolvimento, e outros novos que surgirão, fazem parte do acordo."A dimensão deste desafio requer alianças entre empresas como a Iberdrola e a BP, que contam com a tecnologia e o conhecimento necessário para acelerar o desenvolvimento industrial da Europa e, emsimultâneo, gerar bem-estar e novas oportunidades para todos através de energias limpas", disse o presidente da Iberdrola, Ignacio Galán.Já Bernard Looney, CEO da BP, afirmou: "O desenvolvimento das soluções energéticas de baixo carbono exigidas pelos nossos clientes exigem a integração de diferentes tecnologias, capacidades e formas de energia. Seremos capazes de o conseguir mais rapidamente e em larga escala trabalhando em colaboração com outros"."Esperamos que o acordo estratégico com a Iberdrola seja um exemplo claro disso: desde as energias renováveis aos grandes projetos de engenharia, passando pelos clientes e pela digitalização, temos a experiência e as capacidades complementares necessárias. Trabalhando em conjunto podemos oferecer soluções inovadoras que vão ao encontro do desafio da descarbonização para acelerar a transição energética em grande escala", rematou Looney.