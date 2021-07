Leilão de garantia de origem poupou 644 mil euros aos consumidores de energia

Leia Também Projeto industrial de baterias de lítio de 8,3 milhões nasce em Braga

emitir as garantias de origem.

Realizou-se a 28 de julho o primeiro leilão de Garantia de Origem, que são certificados que atestam ao consumidor de eletricidade que a fonte da produção dessa energia é renovável.De acordo com comunicado do OMIP (Operação do Mercado Regulado), "os resultados líquidos da atividade nos leilões de Garantias de Origem são deduzidos ao sobrecusto com as renováveis suportados pelos consumidores portugueses, pelo que o elevado nível de participação no leilão se traduziu em poupança para estes últimos de 644 mil euros".Ou seja, no primeiro leilão houve procura para 82% do volume oferecido, tendo, no entanto, em cinco dos lotes havido sobreprocura.De acordo com informação do Omip, "foram leiloados 3,42 TWh de Garantias de Origem, divididos em oito lotes, segundo os critérios de Tecnologia – Solar, Eólica, Hídrica e Térmica – e Período de Produção – agosto/setembro de 2020 e abril de 2021. No total foram adjudicados 2,82 TWh, o que representa 82% do volume oferecido, tendo a procura sido superior à oferta em 5 lotes. Participaram no leilão 15 entidades portuguesas e estrangeiras, tendo resultado adjudicatárias 13 entidades no total".O próximo leilão deverá realizar-se em setembro.Cabe à REN