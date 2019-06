Leilão para solar traz investimento superior a mil milhões

O leilão para energia solar, que vai ser lançado em julho, não sendo ainda conhecida a data em concreto, vai disponibilizar dois modelos: um com tarifas fixas e outro a preço de mercado.



O processo vai ser feito na modalidade descendente, ou seja, ganha quem oferecer menos, o que, segundo o secretário de Estado, permite garantir que não há sobreganhos.





O preço base do leilão ainda não é conhecido, nem os valores das cauções que os interessados terão que pagar: uma para entrar na licitação e outra caso ganhem. Aqui, quem tiver o processo mais avançado, como por exemplo já tenha ter-renos para o projeto, terá vantagem, sendo parte da caução devolvida.





Segundo as contas do Governo, só nos três primeiros anos a concretização dos projetos vencedores vão representar um investimento superior a mil milhões de euros, isto tendo em conta que "cada MW envolve custos de 800 mil euros".





No que toca aos ganhos para os cofres do Estado, João Galamba não tem dúvidas de que serão relevantes. Porém, prefere não se comprometer, para já, com qualquer intervalo de valores. "Vamos esperar pelos leilões", referiu, acrescentando não ter dúvidas de que vão gerar bastante interesse, principalmente a avaliar pelo número de inscritos na sessão de esclarecimento para promotores que vai realizar-se na quinta-feira.



"Tivemos mais de 300 participantes inscritos, um número acima do previsto e que, por falta de espaço no Ministério, nos obrigou a mudar a localização" para o auditório do LNEG- Laboratório Nacional de Energia e Geologia.





Os interessados em participar neste leilão vão poder apresentar a candidatura de 17 a 30 de junho. Os vencedores vão depois ser escolhidos por um júri que será selecionado pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Será também esta entidade, em conjunto com o OMIP - Operador do Mercado Ibério de energia - que vai decidir a data do arranque do leilão, cujos resultados só serão conhecidos na segunda quinzena de julho.