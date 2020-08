Leilão solar vai trazer novos produtores a Portugal

O Expresso, no entanto, revelou que a empresa sul-coreana ficou com quatro dos cinco lotes que foram licitados na segunda-feira e na terça-feira garantiu mais dois dos sete lotes em disputa. E com isso ficou com licença para instalar mais de 300 megawatts (MW) de energia solar no Alentejo e Algarve. Ainda segundo o jornal do grupo Impresa, a francesa Tag Energy garantiu, neste leilão, dois lotes, a espanhola Iberdrola ficou com um lote e a italiana Enel com outro.





Estava no total em licitação 700 MW de capacidade para centrais solares a instalar no Alentejo e Algarve. De acordo com as regras o leilão seria ganho pelos concorrentes que apresentassem as “melhores ofertas de licitação segundo o critério da oferta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante”. Os promotores que se candidatarem a estes projetos têm entre 18 e 48 meses para obter licenciamentos e aprovação ambiental. Neste concurso havia a possibilidade de os promotores escolherem opções de remuneração e de incluírem armazenagem nos projetos.





As centrais deverão começar a debitar energia a partir de 2024. Segundo disse em maio João Galamba, secretária de Estado da Energia, o leilão “é uma oportunidade única para investidores, para consumidores e para o país”.