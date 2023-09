Leiria e Alentejo põem entraves ao plano do Governo para as eólicas offshore

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plano do Governo que define as áreas da costa portuguesa onde serão colocadas perto de 700 turbinas eólicas offshore já teve "luz verde" da respetiva comissão consultiva, mas a nível regional as preocupações mantêm-se e ainda se fazem ouvir.



Até agora, a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) tem sido a mais ativa em sublinhar os impactos negativos (ambientais e económicos) das eó

...