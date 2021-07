Líder do consórcio diz que gasoduto Nord Stream fica construído em agosto

"Esperamos que a sua construção esteja concluída no final de agosto", disse Matthias Warnig ao diário financeiro alemão Handelsblatt.Citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse, Warnig disse ainda que "o gasoduto cumpre os requisitos de certificação e as normas internacionais da indústria", apesar das sanções dos Estados Unidos da América ao projeto, que deverá estar operacional "antes do final deste ano".O arranque do Nord Stream 2 permitirá à Rússia cortar o fornecimento dos gasodutos que atravessam a Ucrânia para prejudicar Kiev, com quem enfrenta um conflito no leste deste país, já que o resto dos clientes europeus podem ser abastecidos através dos novos oleodutos.A Ucrânia também perdeu uma importante fonte de receita com impostos sobre o gás que flui para outros países europeus.O Presidente dos EUA, Joe Biden, inicialmente muito hostil ao projeto, como os seus antecessores, renunciou às sanções no final de maio, preferindo reforçar a cooperação com a Alemanha.A Chanceler alemã, Angela Merkel, irá encontrar-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na segunda-feira em Berlim, antes de viajar para Washington para se encontrar com Joe Biden.Nas declarações citadas pela AFP, Warnig admitiu haver um "grande risco" de parte do Congresso norte-americano exigir sanções contra o projeto, incluindo contra alguns clientes do gás que será transportado, e concluiu: "Já não estou a excluir nada, mas sancionar os clientes seria levar a guerra económica para uma nova dimensão".