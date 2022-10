Líder do PSD duvida de garantias nas interconexões e diz que Governo age "de forma matreira"

O presidente do PSD acusou hoje o Governo de fazer política "de forma matreira e dissimulada", dizendo não acreditar na palavra agora dada de que se concretizarão as três interconexões elétricas europeias previstas desde 2014.

Numa intervenção na I Cimeira Ibérica da Juventude - organizada pela Juventude Social Democrata (JSD) e pelas 'Nuevas Generaciones' (NNGG), a organização jovem do Partido Popular espanhol -, Luís Montenegro apontou como particularidade do Governo português "nunca dizer a verdade toda" e ficar pelas "meias verdades".

Numa intervenção de cerca de 45 minutos, o presidente do PSD começou por apontar o caso das pensões, em que disse ter sido preciso "arrancar a ferros" toda a verdade ao Governo, e, mais recentemente, o princípio de acordo alcançado entre os executivos de Portugal, Espanha e França em matéria de interconexões de energia.

"O PSD em Portugal e o PP espanhol denunciaram com veemência a meia-verdade. Passou um dia, dois dias e agora anda tudo num grande rebuliço, os Governos de Espanha, de Portugal com o governo francês, andam todos a dizer que 'atenção as interconexões elétricas pelos Pirenéus são para fazer'. Se era tão verdade, porque é que não disseram no dia?", questionou, depois de o PSD ter acusado o Governo de ter deixado cair duas das três ligações de energia previstas no anterior acordo.

"Quem é que acredita nesta palavra que agora é dada solenemente por estes três Governos? Eu não acredito", acrescentou Montenegro

O líder do PSD reiterou as críticas que fez na sexta-feira ao Governo de ter "sonegado e ocultado" informações sobre o processo falhado de privatização da Efacec, depois de ter sido diretamente questionado sobre o tema no parlamento.

"Esta forma dissimulada e matreira de fazer política não enobrece a política, não enobrece o Governo, não dá confiança aos cidadãos e significa brincar com dinheiro que é de todos", acusou.