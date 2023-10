Lucro da EDP Renováveis aumenta 7% até setembro para 445 milhões

Entre janeiro e setembro a EDP Renováveis alcançou um resultado líquido de 445 milhões de euros, ou seja, mais 7% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira.



"impactados por custos mais baixos com variações cambiais e derivativos, devido à queda no peso do dólar americano no mix da dívida por moeda".

"impactados por custos mais baixos com variações cambiais e derivativos, devido à queda no peso do dólar americano no mix da dívida por moeda". Os custos da EDP Renováveis aumentaram 5% nos primeiros nove meses do ano, em termos homólogos, com a empresa a atribuir a subida aos impostos pagos na Europa (71 milhões relacionados com Roménia e Polónia), e gastos associados a atrasos na entrada em operação de novas capacidades instaladas nos Estados Unidos e na Colômbia (55 milhões).



Já a dívida líquida do "braço verde" da EDP subiu de 4938 milhões de euros no final do ano passado para 6077 milhões de euros em setembro, ou seja, um aumento de 23%, "refletindo o aumento dos investimentos no período compensado pelo aumento de capital". O investimento líquido da EDP Renováveis até setembro foi de 2658 milhões de euros, comparando com 2331 milhões de euros em igual período do ano passado. Neste período, a empresa fez um investimento bruto de 3,4 mil milhões de euros.



O grupo EDP vai apresentar as contas trimestrais na próxima quinta-feira, 2 de novembro, após o fecho da bolsa de Lisboa.

O grupo EDP vai apresentar as contas trimestrais na próxima quinta-feira, 2 de novembro, após o fecho da bolsa de Lisboa.

Leia Também Produção da EDP Renováveis cresce 3% até setembro. EUA e Europa pressionam

5% das receitas, de 1654 milhões de euros,"devido à queda de 7% no preço médio de venda, parcialmente compensada pelo aumento de 3% na geração". O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ficou pelos 1427 milhões de euros, o que representa uma queda de 4% face ao período homólogo. A empresa destaca o crescimento na Europa, América do Sul e APAC, e a quebra na América do Norte e no contributo da Ocean Winds,