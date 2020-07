Lucro da REN encolhe 9,8% para 46 milhões no primeiro semestre

A REN - Redes Energéticas Nacionais registou um resultado liquido de 46 milhões de euros no primeiro semestre do ano, o que traduz uma quebra de 9,6% em comparação com o período homólogo, anunciou a companhia liderada por Rodrigo Costa em comunicado.

A empresa justifica o resultado com o facto de as contas continuarem a ser penalizadas pela Contribuição Extraordinária para o Setor Energético (CESE), "cuja taxa efetiva de imposto é de 37,3%".

Os resultados financeiros melhoraram em 5,4 milhões de euros (para -21,4 milhões de euros), sustentados pelo menor custo médio da dívida (1,9% contra 2,2%).

Leia Também Pandemia obriga REN a adiar projetos

Já o EBITDA foi de 237 milhões de euros, 4,2% abaixo do valor obtido no mesmo período de 2019. Esta evolução é explicada pela REN devido, sobretudo, "à redução no valor de taxas de remuneração dos ativos (-9,8 milhões de euros) resultantes de obrigações soberanas mais baixas; ao novo enquadramento regulamentar para o gás; e à maior contribuição do OPEX (6,9 milhões de euros) ".

Em contrapartida, o EBITDA beneficiou do negócio da REN no Chile, que foi 3,4 milhões de euros superiores ao do período homólogo, com a introdução da Transemel nas contas, sublinha a cotada em comunicado.

No que toca ao investimento atingiu os 60,6 milhões de euros, um aumento de 10,7 milhões de euros. Deste valor, 75% foi relacionado com o negócio da eletricidade.

A REN relembra ainda que a 13 de maio, devido à covid-19, a ERSE aprovou o prolongamento extraordinário até 2021 do período de regulação 2018-2020 do setor elétrico.

E que nos últimos seis meses, com a pandemia provocada pelo novo coronavírus ainda a alastrar globalmente, a empresa "teve alguns dos seus principais projetos de investimento temporariamente suspensos, e assumiu custos adicionais com donativos e medidas de segurança, de acordo com a sua política de apoio à comunidade e aos seus colaboradores". Porém, refere que "o impacto da covid-10 no desempenho financeiro da REN foi, no entanto, globalmente neutro no resultado líquido".



(Notícia atualizada às 17h44 com mais informações)