O EBITDA caiu 5,1%, fixando-se em 118,9 milhões de euros, o que a REN justifica com a "redução da remuneração da base de ativos, de taxas de juro das Obrigações do Tesouro a dez anos mais baixas, da introdução de um novo quadro regulatório no gás, de uma menor base de ativos e do aumento dos custos operacionais". A empresa assinala que registou "uma contribuição positiva dos dois negócios no Chile (1,8 milhões de euros) e pela distribuição de gás natural (0,2 milhões de euros)".



Os resultados financeiros melhoraram em 1,9 milhões de euros, situando-se nos 13,2 milhões negativos, beneficiando de um menor custo médio da dívida (1,8% contra 2,3% no primeiro trimestre do ano passado).



A dívida líquida ascendeu a 2.750,3 milhões de euros, um aumento de 136,4 milhões face ao primeiro trimestre de 2019, o que a REN atribui à "aquisição da Transemel em outubro de 2019 e à consolidação da sua dívida".



O investimento aumentou 10,2 milhões de euros, alcançando os 27 milhões de euros, sendo que o negócio de eletricidade representa mais de 76%.



O RAB médio (base regulada de ativos) da companhia diminuiu 0,8%, para 3.714,2 milhões de euros.



Covid-19 com impacto "relativamente baixo"

A REN adianta que "o impacto da pandemia na atividade da REN é relativamente baixo", indicando que colocou 70% dos colaboradores em teletrabalho.



Os principais efeitos sentidos verificaram-se no "atraso na execução do investimento como resultado da suspensão temporária da construção e desenho dos projetos, bem como dos processos de licenciamento correspondentes".



"Os trabalhos já foram reiniciados, embora se mantenham a um ritmo provavelmente mais lento durante os primeiros meses", acrescenta a REN.



Adicionalmente, a empresa admite um "possível aumento do valor dos desvios tarifários em resultado da redução potencial

do consumo e dos possíveis atrasos no pagamento por parte dos consumidores devido à pandemia de Covid-19". A REN salienta, contudo, que "os desvios tarifários não têm impacto nas receitas da REN (...) mas reduzem o cash-flow operacional. Esses desvios são normalmente recuperados no período máximo de dois anos, como definido pelo Regulamento tarifário".



Aprovado dividendo de 17,1 cêntimos

A REN revela também que a Assembleia Geral de Acionistas, realizada esta quinta-feira de manhã de forma telemática, aprovou o pagamento de um dividendo de 17,1 cêntimos por ação, sob proposta do Conselho de Administração.



