Lucros da EDP Renováveis sobem 52% para 475 milhões

A EDP Renováveis fechou o ano de 2019 com lucros de 475 milhões de euros, o que traduz um aumento de 52% face ao resultado líquido de 313 milhões de euros obtido no ano anterior.





Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Manso Neto adianta que as receitas aumentaram 7% para 1.824 milhões de euros, enquanto o EBITDA cresceu 27% para 1.648 milhões de euros.





A EDP Renováveis justifica o aumento das receitas com o crescimento de 1% da capacidade, subida de 2% do preço médio de venda, um impacto cambial positivo de 39 milhões face ao ano anterior e maior recurso eólico.





"Outros ganhos operacionais totalizaram 400 milhões (+€192M vs 2018), com a comparação anual a refletir sobretudo os ganhos de capital de 109 milhões em 2018 e 313 milhões de ganhos em 2019, relacionados com a transação de Sell-down de 997 MW na Europa e o Sell-down de 137 MW no Brasil (anunciado em Jul-19 e concluído em Fev-20)", acrescenta a subsidiária de energias limpas da EDP.





(Notícia em atualização)