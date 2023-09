Luso-americana perto de fechar compra de mina de lítio de Boticas

“Deverá estar concluída em breve” a aquisição da Savannah Resources pela Aethel Mining, a concessionária das minas de ferro de Torre de Moncorvo, cujo presidente se reuniu na semana passada com o autarca do concelho do ativo em negociação.



A Aethel Mining - liderada por Ricardo Santos Silva (na foto) - tem a concessão da mina de ferro de Moncorvo. Vitor Mota Rui Neves ruineves@negocios.pt | Bárbara Silva barbarasilva@negocios.pt 22:00







A mina de lítio do Barroso, em Boticas, pode estar prestes a mudar de mãos, dos atuais promotores britânicos para novos donos luso-americanos. A Aethel Mining, braço de mineração do grupo Aethel Partners, cofundado pelo empresário português Ricardo Santos Silva e dona da concessão das minas de ferro de Torre de Moncorvo, está a negociar a aquisição da Savannah Resources, afiançou ao Negócios fonte conhecedora

Luso-americana perto de fechar compra de mina de lítio de Boticas









