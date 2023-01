Maior acionista da EDP inicia maior projeto mundial de energias renováveis no deserto

A China é um dos maiores poluidores do mundo e tem vindo a mostrar-se empenhada em combater as alterações climáticas. Nesse sentido, Pequim anunciou o arranque o maior projeto de energias renováveis do mundo, com a estatal China Three Gorges (CTG) – maior acionista da EDP, com 21,08% – a construir e a colocar milhares de painéis solares em pleno deserto.

Este megaprojeto da CTG de geração de energia em pleno deserto terá um custo de 80.000 milhões de yuans (10,98 mil milhões de euros), refere o "El Economista".

"O maior projeto mundial de energia eólica e fotovoltaica, que está a ser desenvolvido pela CTG, teve início a 28 de dezembro no deserto de Kubuqi, em Ordos, na província autónoma chinesa da Mongólia Interior", refere a China Three Gorges.

Segundo a empresa estatal, trata-se da primeira central elétrica da ordem dos 10 milhões de kilowatts (kW) a ser consruída na China e é o maior a nível mundial numa zona de deserto.

"Localizado no sétimo maior deserto da China, o projeto possui uma capacidade instalada total de 16 milhões de kW (16 gigawatts), incluindo oito milhões de kW de energia fotovoltaica (ou seja, de capacidade solar), 4 milhões de kW de energia eólica (4 gigawatts transmitidos por turbinas), e outros recursos energéticos", revela a CTG.

Nesses outros recursos energéticos incluem-se 4 gigawatts de capacidade de carvão melhorado (que se diz contaminar menos), dizem os media locais.



Quando o projeto estiver concluído, irá gerar anualmente cerca de 40 mil milhões de kW de eletricidade para servir a região de Pequim-Tianjin-Hebei.

"Enquanto isso, também melhoraremos o sistema ecológico local, impulsionaremos o desenvolvimento económico da região e promoveremos o desenvolvimento dos ‘clusters’ industriais que estão a surgir no âmbito da geração de energia fotovoltaica, armazenamento de energia e digitalização", remata a empresa chinesa.

A CTG adiantou ainda que entra em 2023 com 27 novos projetos em curso, com um total de 19,6 gigawatts de capacidade de energia limpa.