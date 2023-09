Maior investidor da UE em energia limpa fecha ronda de investimento de 140 milhões

Leia Também Capacidade de energia renovável no mundo deve triplicar até 2030, diz AIE

A EIT InnoEnergy, órgão independente da União Europeia (UE) criado para impulsionar a inovação e o empreendedorismo no setor da energia sustentável, anunciou esta terça-feira a conclusão de uma nova ronda de aumento de capital superior a 140 milhões de euros.Desta forma, aquela que foi considera em 2022 como "a maior investidora da Europa em tecnologia limpa", passou para a esfera privada, sendo detida por "empresas estratégicas do setor industrial, financeiro, formação e digital que procuram acelerar a inovação industrial na área da energia sustentável".Criada em 2010, a EIT InnoEnergy é apoiada pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) e já avaliou mais de 7.000 startups, lançou mais de 300 produtos no mercado e apoiou as empresas do seu portefólio, registando mais de 370 patentes.Nesta última ronda de aumento de capital participaram novos acionistas, como a Société Générale, Santander Corporate & Investmnet Banking, Fundo para as Energias Pulse, do grupo CMA CGM, Grupo Renault, Stena Recycling e NIIT, sendo a mesma reforçada também por acionistas já existentes, como a Siemens Financial Services, Schneider Electric, Capgemini, Grupo Volkswagen, ING, Koolen Industries, Groupe IDEC e Engie.De acordo com o comunicado enviado pela EIT InnoEnergy, os 140 milhões de capital agora levantados serão utilizados "para ampliar o investimento nas 200 empresas que estão atualmente em carteira, para acelerar o lançamento de novos desenvolvimentos industriais e impulsionar a expansão da InnoEnergy nos Estados Unidos", onde já detém escritórios na cidade de Boston."Os objetivos da ronda foram atingidos. Novos parceiros estratégicos juntaram-se à base de acionistas de referência da InnoEnergy e vários acionistas reinvestiram. Assegurámos novos recursos financeiros suficientes para duplicar o nosso impacto atual", garantiu Mikel Lasa, CEO da EIT InnoEnergy Ibéria.O portefólio deste mecanismo de investimento da UE é constituído por startups com inovações tecnológicas em fase inicial, no domínio das tecnologias limpas, que requerem normalmente grandes investimentos de capital. Neste contexto, a EIT InnoEnergy acelera, reduz o risco de negócio e impulsiona negócios através do seu ecossistema, do qual fazem parte 1200 parceiros, tais como empresas industriais, investidores, universidades, centros de investigação e administração pública.Do portefólio de 200 empresas apoiadas pela EIT InnoEnergy, três são "unicórnios" a caminho de gerar 110.000 milhões de euros e contribuir para a redução de 2,1 milhões de toneladas de CO2 até 2030. Em conjunto, estas empresas já conseguiram angariar até ao momento 9.700 milhões de euros em financiamento."Esta ronda de investimento da EIT InnoEnergy permitirá acelerar o seu papel na concretização das ambições da Europa de atingir o seu objetivo de zero emissões até 2050, no âmbito do seu papel pioneiro na legislação sobre o clima, refere o mesmo comunicado.Englobando três iniciativas europeias estratégicas, que incluem a Aliança Europeia de Baterias, o Centro Europeu de Aceleração de Hidrogénio Verde e a Aliança Europeia da Indústria Solar Fotovoltaica, a EIT InnoEnergy apoia inovações em várias áreas, incluindo armazenamento de energia, transporte e mobilidade, energias renováveis e edifícios e cidades sustentáveis.