Manso Neto na Altri "são boas notícias" e mostra "compromisso" da empresa na energia, dizem analistas

Leia Também Manso Neto abdica de 1,7 milhões da EDP para liderar energia da Altri

João Manso Neto rasgou o acordo com a EDP de não concorrência para continuar a trabalhar na área da energia. Assim sendo, rejeitou receber aproximadamente 1,7 milhões de euros até 2023 - o montante que estava predefinido no acordo - para continuar a voltar a trabalhar na área.









Leia Também Mexia vai receber 800 mil euros por ano para não concorrer com a EDP , aquando da divulgação do relatório do governo da sociedade, a EDP referia que António Mexia, antigo CEO da empresa, iria receber uma remuneração anual de 800 mil euros da EDP em 2021, 2022 e 2023, apesar de já não exercer funções na elétrica portuguesa desde o ano passado, o mesmo acontecendo com João Manso Neto, que geria a EDP Renováveis, que receberia 560 mil euros por ano durante o mesmo período.

A chegada de João Manso Neto para liderar a Bioelétrica, a unidade de energia do grupo Altri, são "notícias positivas" para a empresa e mostram o seu compromisso com este segmento de negócio, de acordo com os analistas."Esta notícia prova o compromisso da Altri com o seu negócio de biomassa e sugere que a empresa pode estar disposta a expandir o negócio e alavancar nas tendências de transição energética em curso", dizem os analistas do CaixaBank/BPI, numa nota.João Pinto, analista do JB Capital, refere que "dado o histórico de sucesso do Sr. Manso Neto na EDP Renováveis, acreditamos que isto representa uma notícia positiva para a Altri e irá aumentar a visibilidade da unidade de energia da Empresa, que representa cerca de 15% do valor da empresa na nossa avaliação atual".Atualmente, a empresa que será agora liderada pelo antigo homem-forte da EDP Renováveis, tem cinco centrais de biomassa em operação em Portugal, numa potência total de 97 MegaWatts, com presença em Mortágua, Ródão, duas unidades na Figueira da Foz e em Constância.Ontem, o Expresso avançou queAs ações da Altri valorizam 1,62% para os 5,9550 euros por ação.