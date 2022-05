“Marketplace” de painéis solares e baterias Otovo vai entrar no mercado português

A Otovo, um "marketplace" norueguês dedicado a instalações solares e baterias residenciais, anunciou que vai entrar no mercado português "dentro de um mês", com o objetivo de "liderar a aceleração da transição energética solar". Fundada em 2016, a empresa diz ser o "único fornecedor" de energia solar independente ativo na Europa, com acesso a mais de 500 empresas de instalação. A empresa indica que conta com 11 mil famílias europeias no registo, a operar em sete mercados europeus.



Através de comunicado, a empresa indica também que contratou Manuel Pina para liderar a operação portuguesa. Até aqui, Manuel Pina tem desempenhado funções como diretor-geral da Uber Portugal, cargo que assumiu em janeiro de 2020.



"A nossa entrada em Portugal foi uma decisão natural. É um país na vanguarda da transição energética, com mais de 300 dias de sol por ano, portanto um dos países da Europa que mais podem beneficiar da energia solar", reforça Andreas Thorsheim, CEO da Otovo.



De acordo com o CEO da companhia, "com o preço da energia a disparar, os portugueses podem fazer poupanças significativas e ao mesmo tempo reduzir a emissão de gases poluentes causados pelas soluções energéticas tradicionais". "Queremos ajudar Portugal a atingir o seu potencial energético solar."



O mercado solar residencial do país espera mais de 30 mil instalações em 2022, crescendo mais de 50% desde 2019, de acordo com os dados partilhados pela empresa.



A Otovo está presente em mercados como a Noruega, Suécia, França, Espanha, Polónia, Itália e Alemanha.