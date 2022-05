Francisco Vilaça assume liderança da Uber em Portugal

Francisco Vilaça vai assumir o cargo de diretor-geral da Uber no mercado português, sucedendo a Manuel Pina. O novo diretor-geral da operação portuguesa da plataforma de mobilidade liderava desde maio do ano passado as operações de “ride-sharing” na Europa do Sul.

