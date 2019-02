Marques Mendes: Declarações de ministro sobre o diesel “foram positivas” e são “obrigação de um governante”

Pedro Catarino

O comentador Luís Marques Mendes considera que as polémicas declarações do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, sobre os veículos a gasóleo foram "positivas", estando enquadradas nas obrigações de um governante.



No seu espaço de comentário na SIC, Marques Mendes defendeu que o ministro do Ambiente fez apenas um "aviso", quando, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, alertou que "quem comprar carros a diesel não terá valor na troca daqui a quatro anos".



"O que o ministro fez foram três coisas, todas positivas e que são mesmo obrigação de um governante: primeiro, fez um aviso. Preparem-se que os carros a diesel têm os dias contados. Podem faltar 5, 7, 10 ou 15 anos, mas é uma tendência inevitável. As próprias marcas já estão a preparar essa mudança", justificou. "Segundo: fez pedagogia para mudar hábitos e mentalidades. É obrigação de um governante chamar a atenção para os desafios do ambiente e do clima. Neste caso, para o desafio da mobilidade elétrica. Para a necessidade de substituir as viaturas poluentes por não poluentes".



"Terceiro: tenta colocar Portugal na vanguarda da transição energética. E tem toda a razão. Isso dá-nos credibilidade internacional e melhores condições para atrair investimento tecnologicamente avançado", concluiu.



Para o comentador, "se alguma crítica poderia ser feita ao ministro era de outra natureza: Por que é que o Estado não começa por dar o exemplo com a sua frota? Estamos bem apetrechados com carregadores para carros elétricos? Os incentivos à mobilidade elétrica são suficientes?", questionou.