Mercado livre do gás natural atinge 1,3 milhões de clientes

O mercado liberalizado do gás natural alcançou em junho cerca de 1,3 milhões de clientes, correspondendo a 39,142 GWh de consumo anualizado. Há mais clientes do que no mês anterior - 2.850 - no mercado livre. Com estes dados, o mercado livre corresponde a mais de 84% dos clientes de gás natural, pesando 98% do consumo.Face ao mesmo mês do ano anterior, o número de consumidores no livre cresceu 3% mas o consumo teve uma quebra de 4,9%, anunciou esta sexta-feira, 20 de agosto, a ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos No movimento de entradas e saídas, em junho, entraram 16.798 clientes no mercado livre, tendo 912 (0,3 GWh) transitado do mercado regulado e 15.886 (26,8 GWh) entrado diretamente para as carteiras de comercializadores em regime de mercado. Em contrapartida, Por outro lado, saíram do mercado 13.903 clientes (26,9 GWh) e seis clientes optaram por regressar ao regulado.A EDP Comercial tinha, em junho, cerca de metade dos clientes no mercado livre, ainda que a sua quota tenha caído 0,1 pontos face a maio, queda que foi de 2 pontos em termos homólogos. A Galp manteve a sua fatia do mercado em junho face a maio, de cerca de 23%.Segundo o relatório da ERSE, a Iberdrola foi a única a registar, em junho, um aumento na quota, de 0,1 pontos face a maio. Mas em termos homólogos, a Endesa e a Iberdrola ganharam 0,9 pontos de quota em termos de clientes.