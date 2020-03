Fitch sobe perspetiva do rating da EDP após “cumprimento sólido” do plano estratégico

A Fitch prevê que a EDP venda os ativos hídricos por 2,2 mil milhões de euros no segundo semestre de 2020 e que faça "progressos firmes no plano de rotação de ativos".

A Fitch Ratings elevou a perspectiva do rating da EDP de "estável" para "positivo", informou a agência numa nota enviada às redações.





A nova perspetiva é justificada com o "cumprimento sólido dos objetivos do plano estratégico para 2019" e com a "melhoria sustentável nas métricas de alavancagem e cobertura a partir de 2020", lê-se na nota de investimento. "Esperamos que a gestão continue o cumprimento dos objetivos do plano de negócios, incluindo a métrica de dívida líquida sobre o EBITDA abaixo de 3x em 2022, o que é consistente com um rating superior".