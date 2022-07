Micro electrolisador Hevo-Solar da Fusion Fuel vai ser certificado pelo ISQ

Leia Também Fusion Fuel avança com projeto de hidrogénio de 8 milhões em Sines

O novo micro electrolisador Hevo-Solar da Fusion Fuel, empresa portuguesa especializada em soluções de energia solar e hidrogénio verde, vai ser submetido a um processo de certificação de parâmetros operacionais pelo Centro de Interface e Tecnologia (ISQ) e pela TUV SUD, multinacional especializada em ensaios técnicos de certificação.A instalação das primeiras unidades Hevo Solar da Fusion Fuel serão feitas em Évora. O novo electrolisador permite obter hidrogénio através da conversão directa da energia solar.De acordo com Nuno Lopes Filipe, Business Development Director da Fusion Fuel, a tecnologia de produção de hidrogénio Hevo-Solar (uma espécie de eletrolisador em miniatura) permite "maximizar a exposição solar" e produzir até duas toneladas de hidrogénio verde por ano.A Fusion Fuel marca presença no ecossistema de hidrogénio verde que está a nascer na região de Sines, com o objetivo de produzir o gás renovável para fornecer a outras empresas, sendo que já estão em conversações sólidas com algumas delas. Quanto a eletrolisadores, vão fornecê-los à KemEnergy que tem um projeto de 5 hectares também em Sines.Para já, em Évora, continuam com dois projetos projeto piloto (H2Évora e GreenGas Évora) para produzir hidrogénio verde na "primeira fábrica em Portugal" que servirá para injetar na rede e também para alimentar uma pilha de combustível e gerar energia elétrica, que deverá arrancar daqui a um ano.Quanto ao processo de certificação do Hevo Solar "será realizado através de uma joint-venture entre a TUV SUD e o ISQ permitindo agregar diversas capacidades técnicas destes dois grandes grupos industriais do sector das TIC, Testing, Inspection and Certification", explica Pedro Matias, presidente do ISQ, acrescentando: "Vamos acompanhar um projecto inovador e de referência mundial que vai revolucionar a produção de Hidrogénio já que este micro electrolisador permitirá um custo de produção bastante competitivo, um marco que só se esperava alcançar no final desta década"."A produção de hidrogénio verde de forma descentralizada e acessível estará disponível brevemente e o ISQ está comprometido com o sucesso desta nova abordagem", salienta Rodrigo Cunha, responsável do departamento de soluções integradas de engenharia.O ISQ integra também um grande consórcio em Sines, o GreenH2Atlantic, que visa demonstrar a viabilidade do hidrogénio verde numa escala de produção e aplicação tecnológica sem precedentes em Sines.