Franceses compram fábrica da portuguesa Fusion Fuel por 9,3 milhões

A portuguesa Fusion Fuel, que está cotada na plataforma norte-americana Nasdaq, anunciou ao mercado que a empresa concluiu a venda e o arrendamento de sua fábrica de eletrolisadores de última geração, situada em Benavente, com o fundo imobiliário francês Corum Eurion, da sociedade gestora de ativos Corum Asset Management.

Esta operação de "sale & leaseback" de uma fábrica de 14.33 metros quadrados, originalmente construída em 2004, tendo sido adquirida e remodelada em 2021 pela Fusion Fuel, corporizou uma "transação de 9,3 milhões de euros e gerou receitas líquidas de quase 7,5 milhões após certas retenções e depósitos para o contrato de arrendamento", revela a empresa, em comunicado.

"A venda e o arrendamento das instalações em Benavente permite-nos recuperar o nosso investimento no ativo e aplicar esse capital no negócio principal - o amadurecimento do nosso amplo portfólio de projetos e o desenvolvimento contínuo da nossa tecnologia de microeletrolisador e solução Hevo", explica Frederico Figueira de Chaves, administrador financeiro da Fusion Fuel.

"Estamos confiantes de que esta transação fortalecerá ainda mais o nosso balanço e proporcionará à empresa maior flexibilidade para financiar as nossas iniciativas de crescimento na Europa e na América do Norte", conclui o mesmo gestor da empresa portuguesa que desenvolveu uma tecnologia de produção de hidrogénio verde a partir de energia solar.

"Acreditamos que este ativo e este inquilino se enquadram perfeitamente na forma como gerimos as poupanças dos nossos clientes: orientados para o longo prazo e à procura de empresas financeiramente sólidas", realça, por sua vez, José Gavino, diretor em Portugal da Corum Investments.

"Este investimento junta a visão das nossas equipas na procura de oportunidades e a nossa vontade de investir na economia real, permitindo neste caso ainda mais o desenvolvimento de um negócio inovador de energia verde", remata Gavino.