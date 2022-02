Fusion Fuel garante apoio de 10 milhões para produzir eletrolisadores em Benavente

Leia Também Empresa de hidrogénio verde compra fábrica de 14 mil metros quadrados em Benavente

A Fusion Fuel Portugal assegurou um financiamento de 10 milhões de euros da AICEP para a construção de uma unidade industrial em Benavente. Segundo a empresa, que desenvolve tecnologia para a produção de hidrogénio verde, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal reconheceu o "mérito" do projeto, graças ao seu "interesse especial e estratégico para a economia portuguesa".O apoio de 10 milhões de euros da AICEP representa cerca de 25% do valor total do projeto, que deverá representar um investimento de 40 milhões de euros na região. Uma parte do financiamento será direto e destinado a cobrir despesas elegíveis, enquanto outra parcela será concedida na forma de benefícios fiscais "durante um período de vários anos", revela a empresa.O plano da Fusion Fuel para Benavente passa pela construção de uma fábrica de eletrolisadores última geração, onde irá produzir geradores Hevo e Hevo-Solar, uma tecnologia desenvolvida pela própria empresa, que consiste num gerador de hidrogénio verde fotoquímico, que permite a produção descentralizada de hidrogénio verde a partir de energia solar.A empresa adquiriu as instalações de Benavente em julho do ano passado, e vai agora proceder à sua remodelação. A unidade industrial deverá entrar em operação no segundo semestre de 2022. Quando estiver a funcionar em pleno, deverá ter instalados 500 MW de capacidade de eletrólise por ano."Estamos entusiasmados com o desenvolvimento da fábrica da Fusion Fuel em Benavente. Trabalhar em conjunto com os maiores especialistas em indústria automatizada da Europa vai permitir-nos construir uma das fábricas mais avançadas de Portugal até hoje, entre todas as indústrias", sublinha André Antunes, diretor de produção da Fusion Fuel, citado na nota."A fábrica de Benavente está no centro da estratégia de crescimento da Fusion Fuel e a sua implementação será um pilar fundamental para o sucesso no futuro. Estamos satisfeitos por ter o apoio do Governo português e de entidades relacionadas no desenvolvimento desta fábrica de nível mundial e no investimento em inovação nesta importante indústria emergente", acrescenta o diretor financeiro da empresa, Frederico Figueira de Chaves.Até 2025, o grupo Fusion Fuel pretende investir cerca de 570 milhões de euros.