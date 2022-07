Mobi.E bate recorde de carregamentos no primeiro semestre do ano

A Mobi.E, rede nacional de carregamento de veículos elétricos, ultrapassou a barreira de um milhão de carregamentos nos primeiros seis meses de 2022, o que representa uma crescimento de 67% face a 2021. Com mais de 200 mil carregamentos, que totalizaram um consumo de 2.919 megawatts-hora (MWh), o mês de junho foi o melhor de sempre, revela a empresa num comunicado enviado ao Negócios.



"Entre janeiro e junho, realizaram-se mais de 1 milhão e 55 mil carregamentos na rede Mobi.E", afirma a empresa, destacando que, destes, cerca de 200 mil foram efetuados em junho.





No que diz respeito ao número de utilizadores da rede foram registados mais de 54.700 no primeiro semestre, uma subida de 53% face a 2021. Já quanto ao número de postos de carregamento, acrescenta a nota, houve um crescimento de 46% face ao período homólogo, existindo atualmente cerca de 2.700 em todo o país, o que corresponde a cerca de 5.600 tomadas.Os recordes foram também batidos na energia consumida. "Nos primeiros seis meses de 2022, foram consumidos 14.820 MWh, tendo o mês de junho superado todos os meses anteriores com 2.919 MWh", sublinha a Mobi.E, assinalando que os valores da energia em causa equivalem a mais de quatro milhões e 465 mil litros de gasóleo.A potência na rede também aumentou, com os postos de carregamentos rápidos e ultrarrápidos a representarem 32% da totalidade dos postos existentes.Luís Barroso, presidente da rede nacional, atribui o crescimento da Mobi.E às "políticas consistentes que o Governo tem vindo a promover neste processo de transição energética e na aposta determinante que os municípios e o setor privado têm vindo a fazer nesta nova tecnologia e na rede".