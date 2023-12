Leia Também Leiria e Alentejo põem entraves ao plano do Governo para as eólicas offshore

Leia Também Eólicas oceânicas podem impactar negativamente 34 espécies de aves na costa portuguesa

Com a consulta pública sobre oa terminar esta quarta-feira, 13 de dezembro, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) refere em comunicado que tem uma "posição favorável ao desenvolvimento de energias renováveis no seu território", mas ao mesmo tempo sublinha que a produção de energia eólica offshore deve ser "compatibilizada com outras atividades económicas, quer em terra quer no mar"."Esta versão do PAER gera ainda diversas preocupações ao nível do impacte que o mesmo poderá ter no território e em atividades essenciais nesta região, como por exemplo, com o turismo e com a pesca", refere a CIMAL no seu parecer, a que o Negócios teve acesso.Na lista das principais lacunas e omissões do PAER, a comunidade diz que não é identificado o ponto de ligação à rede elétrica nacional. "Os cabos de ligação, bem como o seu trajeto, a necessidade de subestações, e outros tipos de infraestruturas tanto em terra como no mar, são elementos muito relevantes para uma análise dos potenciais impactes do projeto. Sem essa informação não é possível fazer uma análise integrada do impacte global do projeto".No mesmo documento,Isto caso não se verifique "a apropriada integração" dos futuros parques eólicos marinhos na dinâmica socioeconómica da região, nem a "compatibilização com as infraestruturas existentes e planeadas".Na versão atual do PAER, os parques eólicos previstos para serem construídos ao largo da costa alentejana deverão situar-se a sul de Sines, a uma distância de 10 milhas náuticas (cerca de 18 km) da costa, No entanto, a CIMAL defende que"O potencial impacte negativo na qualidade da paisagem, tanto para o crescente número de turistas que procura a região, como para a população residente, é uma das razões apontadas e em linha de conta com situações semelhantes registadas noutros países europeus", refere a comunidade intermunicipal em comunicado, revelando queOs municípios reconhecem que "o maior afastamento da costa torna a exploração mais cara", mas salientam que "têm surgido cada vez mais soluções tecnológicas que visam reduzir os custos associados a maiores distâncias dos projetos à costa".Em suma, defende a CIMAL, há que "equilibrar os benefícios mais vastos para a economia nacional e no conjunto regional, com as vantagens e desvantagens que são geradas para as comunidades costeiras (por exemplo, novos empregos na indústria offshore ou de manutenção versus perdas de empregos no turismo)".Por outro lado, refere ainda o mesmo comunicado, nem todas as zonas da costa onde estão previstas instalações do PAER "têm a mesma importância económica, social ou ambiental". No plano económico,já que em muitos casos é interdita a circulação de embarcações nos parques eólicos.