Iberdrola quer vender 49% de portefólio renovável em Portugal ao Norges Bank

A Iberdrola está em negociações para vender uma participação de 49% num portfólio de 300 megawatts de ativos renováveis em Portugal ao fundo soberano da Noruega, avança a Bloomberg, citando fontes próximas do processo. No entanto, nenhum acordo final foi ainda alcançado e a Iberdrola pode decidir não avançar com a venda, acrescentaram as mesmas fontes. Os porta-vozes da elétrica espanhola e do Norges Bank Investment Management não se pronunciaram sobre o negócio, quando contactados pela Bloomberg.





No início de 2023, o fundo soberano da Noruega tinha já comprado uma participação de 49% num portefólio de centrais solares em Espanha e parques eólicos onshore, com uma capacidade de 1,21 GW, por um valor de 600 milhões de euros. De acordo com a imprensa espanhola, a Iberdrola está também a tentar vender um portefólio adicional no país ao Norges Bank, sendo as atuais negociações em Portugal integram esse processo.



No seu plano estratégico até 2025, a Iberdrola tem como meta vender 4,9 mil milhões de euros em ativos próprios

e angariar ainda 2,6 mil milhões de euros adicionais através da alienação de participações minoritárias em projetos de energia limpa. Até agora, a elétrica já ultrapassou esta meta com a venda de várias centrais a gás no México por 5,7 mil milhões de euros em abril de 2023.



Além disso, a elétrica está também a tentar vender outras participações minoritárias em alguns projetos, como é exemplo o portfólio português de 300 MW, para manter o controlo maioritário, enquanto encaixa o capital necessário para pagar dívidas e reduzir o custo de capital, escreve a Bloomberg.



O fundo soberano da Noruega, sediado em Oslo, quer dirigir a sua estratégia de investimento para energia limpa, armazenamento e transmissão. Em 2021 comprou 50% de um parque eólico na Holanda por cerca de 1,4 mil milhões de euros em 2021.