O arquiteto do Norte que vai tomar conta do Ambiente

Com João Galamba a assegurar as pastas da Energia e do Ambiente desde as legislativas de janeiro, por causa da saída da secretária de Estado Inês dos Santos Costa, esta nova remodelação governamental forçada pela saída de Pedro Nuno Santos do cargo de ministro das Infraestruturas veio dividir de novo os dois dossiês mais importantes do Ministério do Ambiente e da Ação Climática.Assim, Ana Fontoura Gouveia será a nova secretária de Estado da Energia e, aos 43 anos, Hugo Pires assumirá o Ambiente. O novo secretário de Estado era, desde 2019, vice-Presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista, com as áreas do Ambiente e Energia e co-autor da Lei de Bases do Clima.

Até agora era também deputado à Assembleia da República, desde 2015, onde foi coordenador do grupo de trabalho que aprovou a Lei de Bases da Habitação. Fazia parte da Comissão de Ambiente e Energia e era suplente nas comissões de Orçamento e Finanças e de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Nasceu em Coimbra, em abril de 1979. É licenciado em Arquitetura pela Universidade Lusíada do Porto em 2006. No entanto, acabou por desenvolver a sua vida profissional mais a norte, em Braga.



Arquiteto de profissão, foi presidente da Concelhia da Juventude Socialista de Braga, assessor do Vice-Presidente da Câmara Minicipal de Braga, presidente da Distrital de Braga da Juventude Socialista. Em setembro de 2009 foi eleito deputado pela primeira vez, pelo círculo eleitoral de Braga.



Foi vereador na Câmara Municipal de Braga, entre 2009 e 2013, com os pelouros do Urbanismo, Reabilitação Urbana, Proteção Civil e Juventude.

Passou também pelo cargo de Presidente do Conselho de Administração da Fundação Bracara Augusta, entre 2011 e 2013.



Em 2012 presidiu à Capital Europeia da Juventude, em Braga.





É o único novo secretário de Estado que tem currículo político e partidário.



De acordo com o seu perfil da rede social Linkedin, atualmente é ainda presidente da Concelhia de Braga do Partido Socialista, vereador da Câmara Municipal de Braga.





Como arquiteto, presta consultoria na área da Reabilitação Urbana e Planeamento do Território e detém uma empresa nas áreas da construção, promoção imobiliária e turismo.