O que muda este ano com as novas regras para o autoconsumo de energia?

Com a nova legislação, que entrou em vigor no dia 1 de janeiros deste ano, passou a ser possível não só a autoprodução de energia por uma família ou condomínio, como também a partilha de eletricidade com vizinhos. Além disso, as novas regras permitem ainda agilizar o processo de autorizações regulatórias.