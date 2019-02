OPA e CMEC causam desconforto entre acionistas da EDP, diz Luís Amado

O presidente do Conselho Geral da EDP diz que alguns investidores se "retraíram" na sequência do ruído que tem surgido em torno dos CMEC, mas também na sequência da oferta pública de aquisição lançada pela China Three Gorges.

Numa altura em que um dos acionistas da EDP, o fundo Elliott, já se manifestou contra a oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges (CTG), o presidente do Conselho Geral de Supervisão da elétrica, Luís Amado, vem confirmar divergências entre os acionistas. Também o "ruído" em torno dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) tem afetado a confiança destes investidores, afirma.





"Os investidores do mercado de capitais que tinham posições mais longas retraíram-se precisamente no contexto de relativa instabilidade que se viveu, e também, é preciso sublinhá-lo, no contexto de uma oferta pública que é lançada pelo acionista principal", declarou Luís Amado, esta quarta-feira, 27 de fevereiro, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade.