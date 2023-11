Operação Influencer. Presidente da AEP refere "desconforto" de investidores internacionais

Perante uma operação policial que levou à detenção de cinco pessoas e à queda do Governo, Luís Miguel Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da Associação Empresarial de Portugal (AEP), mostra estar preocupado.Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, antes da conferência do primeiro-ministro este sábado, Luís Miguel Riobeiro afirmou que "estas situações trazem sempre desconforto para os investidores e, eventualmente, para o que se espera que venha a ser o impacto daqueles investimentos".E deu mesmo conta do relato feito por "um empresário que faz parte de consórcios das agendas mobilizadoras" [do PRR], na área da energia: "Já me disse que estão a repensar a participação deles em alguns desses consórcios, porque esta situação vai criar um clima de desconforto em alguns dos investidores que estavam com eles nessas agendas".Alertando para "as consequências que está a ter, nomeadamente, ao nível do Governo, e da imagem do país a nível internacional", Luís Miguel Ribeiro considera que "esta relação de investidores com decisores políticos tem de ser clarificada para não perdermos investimentos relevantes","Se formos capazes de estabilizar e clarificar esta situação, de forma célere, se houver aqui uma atitude responsável das instituições e das pessoas que têm responsabilidades em manter esta estabilidade, pode ser que os danos sejam minimizados", afirmou. "Agora, que alguns impactos vai ter, isso vai, de certeza".