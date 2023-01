Otovo assegura 100 milhões para expansão na Europa

Leia Também Alugar painéis solares por 20 anos? Otovo estreia serviço no país

A Otovo, empresa de instalações solares e baterias residenciais, que entrou em Portugal em agosto de 2022, assegurou um financiamento bancário de 200 milhões de euros e um aumento de capital de 19 milhões.Desta tranche, explica a empresa em comunicado, 50 milhões de euros já foram disponibilizados, com o objetivo de financiar o crescimento na Europa. O objetivo é conseguir 12.500 novos contratos de subscrição de instalações solares."Esta operação permitirá aumentar o portfólio de instalações solares com modelo de subscrição da Otovo para um valor de mais de 186 milhões de euros e vai consistir em cerca de 80-105 MW de ativos de energia solar e baterias", explica a empresa de energia.Além deste financiamento, conseguido junto dos bancos noruegueses DNB Bank e Sparebank 1, a Otovo avançou com um aumento de capital através da emissão de mais de 18 milhões de euros em ações, cuja colocação privada foi totalmente garantida pelo maior acionista da empresa AxSol por 1,85 euros por ação.Manuel Pina, diretor-geral da Otovo em Portugal, considera que "a aposta das instituições financeiras e dos nossos acionistas demonstra o compromisso dos investidores em apoiar a transição energética da Europa e o crescimento contínuo da Otovo no negócio de subscrição de soluções de energia solar residencial".