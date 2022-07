PE aprova plano de Bruxelas para incluir gás e nuclear como "energias limpas"

sustentáveis do ponto de vista ambiental"

ainda que obedecendo a determinadas condições) na lista de atividades económicas sustentáveis entende que a proposta da Comissão pode levar a uma perversão das metas climáticas, por não excluir energias que até agora não eram consideradas "limpas".

O Parlamento Europeu deu esta quarta-feira "luz verde" ao plano da Comissão Europeia de incluir a energia nuclear e o gás na lista de "energias limpas", depois de a proposta de Bruxelas ter gerado controvérsia e ter dividido os grupos políticos no hemiciclo.A proposta de rejeição do plano da Comissão Europeia foi chumbada com 328 contra e 278 a favor. Os eurodeputados tinham, no entanto, rejeitado, em junho, na comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e na do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, o plano da Comissão.Caso essa rejeição se confirmasse na sessão plenária desta quarta-feira, significaria um bloqueio ao plano da Comissão liderada por Ursula von der Leyen de classificar o gás e a energia nuclear como "energias, o que não acabou por acontecer.A votação da proposta de rejeição atraiu vários ambientalistas a Estrasburgo, que protestaram em frente à sede do Parlamento Europeu, uns contra e outros a favor, da iniciativa que estava a ser votada pelos eurodeputados, que condiciona os investimentos que os Estados-membros têm de fazer para atingir a neutralidade carbónica em 2050.Quem defende que a energia nuclear e o gás não devem ser incluídos ((em atualização)