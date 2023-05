Pedro Campos: “Portugal apostou cedo numa estratégia ambiciosa para o hidrogénio”

Em Portugal, a Smartenergy está a desenvolver dois vales de hidrogénio, cujos valores de investimento não revela. No entanto, o “bolo” total do investimento em gás renovável no país ascende já a 4,1 mil milhões de euros, diz Pedro Campos, diretor de desenvolvimento do negócio de hidrogénio na Smartenergy.

Pedro Campos: “Portugal apostou cedo numa estratégia ambiciosa para o hidrogénio”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Pedro Campos: “Portugal apostou cedo numa estratégia ambiciosa para o hidrogénio” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar