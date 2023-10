Petrolífera Chevron anuncia compra da Hess por 53 mil milhões de dólares

Pierre Breber.



A notícia surge pouco mais de uma semana depois de a Exxon Mobil ter divulgado que chegou a acordo para comprar a Pioneer Natural por 58 mil milhões de dólares, sinalizando que o petróleo e gás vão continuar a ser fontes de energia centrais nas próximas décadas. Isto numa altura em que a transição energética está na mira dos países e governos.



As ações da Chevron seguem a desvalorizar 2,23% para 163,11 dólares por ação, acompanhando a tendência nos mercados internacionais. O West Texas Intermediate (WTI na sigla em inglês) perde 0,82% para 87,36 dólares por barril.







A petrolífera Chevron chegou a acordo para comprar a Hess Corp por 53 mil milhões de dólares [49,86 mil milhões de euros ao câmbio atual], divulgaram esta segunda-feira as empresas. A aquisição, revelam em comunicado , tem como objetivo impulsionar o crescimento da produção de crude.O pagamento será feito através de uma transação de acões, com a Chevron a pagar 171 dólares por cada título da Hess - com base na cotação da passada sexta-feira, o que representa um "prémio" de cerca de 10% face à média dos últimos 20 dias.Os termos do acordo preveem que os acionistas da Hess recebam 1,025 ações da Chevron por cada título da empresa. "O valor total do negócio, incluindo dívida, é de 60 mil milhões de dólares", refere a mesma nota.A Chevron afirma que a fusão irá permitir à empresa robustecer o desempenho a longo prazo e fortalecer o portefólio. "A Chevron prevê devolver mais dinheiro aos acionistas com um maior dividendo por crescimento de ação e recompras de mais ações", refere o diretor-financeiro da petrolífera norte-americana,