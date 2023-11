Petrolífera Exxon vai começar a produzir lítio para alimentar procura por baterias

A ExxonMobil, maior produtora de petróleo do mundo ocidental, planeia arrancar com a produção de lítio em 2027 designadamente para ser usada em baterias de veículos elétricos.O anúncio foi feito pela empresa, num comunicado citado pelo Financial Times , em que adianta que começou a extrair lítio de salmouras subterrâneas no Arkansas, no sul dos Estados Unidos, onde adquiriu os direitos de exploração de 120 mil acres (4.856 hectares) de terra na formação de Smackover."Este projeto histórico usa décadas de conhecimento da ExxonMobil para desbloquear largas quantidades de lítio norte-americano", afirmou o responsável pelo negócio de soluções de baixo carbono da empresa, Dan Amman.