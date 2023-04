Petrolífera Total avalia compra da Neptune Energy por 5.000 milhões de dólares

A Total Energies está a considerar propor a compra do Neptune Energy Group, que explora petróleo e gás, de acordo com fontes citadas pela Bloomberg.



A petrolífera francesa está entre os pretendentes que mantiveram conversações iniciais com a Neptune sobre uma potencial aquisição, de acordo com fontes que falaram sob a condição de anonimato à agência de informação financeira, que indica que as deliberações estão em curso, não havendo certezas de que a decisão irá no sentido de avançar com uma oferta.





A Neptune, que é apoiada pela empresa de "private equity" Carlyle e pela CVC Capital Partners, pode valer mais de 5.000 milhões de dólares numa venda, segundo reportou anteriormente a Bloomberg.A italiana Eni SpA esteve recentemente em negociações preliminares para comprar o Neptune Energy Group, mas os preços esfriaram as expetativas.