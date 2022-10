Portugal e Espanha chegam a acordo com França para gasoduto de hidrogénio

Portugal e Espanha conseguiram chegar a acordo com França para a construção de um gasoduto para o transporte de hidrogénio verde. A infraestrutura poderá, no entanto, ser usada de forma transitória para o gás natural, disse António Costa nesta quinta-feira em Bruxelas.



O projeto que previa a construção de um gasoduto nos Pirenéus caiu e dá lugar a uma nova ligação: "Chegámos a um acordo para ultrapassar definitivamente o antigo projeto Midcat e construir um novo projeto que designámos de Corredor de Energia Verde", revelou o chefe de governo depois da reunião com o homólogo espanhol e o presidente francês.



Esta ligação, sublinhou, "permitirá completar a interconexão entre Portugal e Espanha, entre Celorico da Beira e Zamora, e entre Espanha e o resto da Europa, ligando Barcelona a Marselha por via marítima".



A ligação entre Portugal e Espanha e deste país para França será "vocacionado para o hidrogénio verde e transitoriamente poderá ser utilizado para o gás natural até uma certa proporção", afirmou.



A solução Pirenéus, que colocava dificuldades ambientais e enfrentava a oposição de Paris, não vai para a frente: "Encontrámos uma alternativa por via marítima", disse Costa.



Para além do gasoduto entre Portugal e Espanha e da ligação marítima entre Espanha e França, serão também reforçadas as interconexões elétricas.



"Está ultrapassado um dos bloqueios mais antigos da Europa", enfatizou o primeiro-ministro, considerando que este "é um bom contributo que Portugal Espanha e França dão para o conjunto da Europa", que mostra "como é possível, ultrapassando bloqueios, ajudar ao espírito de solidariedade comum".



O resultado chegou depois de "muito trabalho feito ao longo de quase um ano, do ponto de vista técnico e político", disse.



Costa, Sanchez e Macron voltam a reunir em dezembro, em Alicante (Espanha). O intervalo dará tempo "para que sejam acertados os pormenores técnicos e também para acertarmos com a Comissão o financiamento desta nova ligação", afirmou.



Sanchez: "É uma boa notícia para Espanha e Portugal, mas sobretudo para a Europa"



O presidente do governo espanhol disse que o acordo obedeceu a três premissas: "a aposta numa transição enérgica baseada em energias verdes, como o hidrogénio; a capacidade da Península Ibérica dar resposta à procura de gás natural por parte de outros países europeus; e o compromisso de construir interconexões duais, que incluam o gás natural e o hidrogénio verde, mas também a eletricidade, entre a Península Ibérica e França".



O chefe do executivo de Madrid referiu que nas reuniões de 8 e 9 de dezembro em Alicante, os três países vão tentar resolver "três questões fundamentais: os prazos para investimento, a repartição de custos e o volume de recursos económicos para tornar o projeto numa realidade".





"É uma boa notícia para Espanha, para Portugal, para França, mas sobretudo para a Europa", comentou.



Macron: "Vamos trabalhar de forma muito intensa"



Emmanuel Macron, que sempre se opôs à solução Pirenéus, também falou sobre o acordo. Em declarações aos jornalistas antes do Conselho Europeu marcado para esta quinta-feira, o presidente francês assegurou que o entendimento permite "favorecer um projeto no qual vamos trabalhar nas próximas semanas de forma muito intensa a três, para que a Península Ibérica deixe de estar isolada e construir um corredor de energias verdes através de França para o resto da Europa".



O objetivo, afirmou o chefe de Estado gaulês, "é a intensificação das interconexões elétricas e a sua densificação e trabalhar numa interconexão de hidrogénio e energia renovável entre Barcelona e Marselha". O projeto, assegurou Marcon, permite que "Espanha e Portugal estejam melhor ligadas ao resto do continente".