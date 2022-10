Gasoduto Midcat dos Pirinéus foi substituído por projetos CelZa e BraMar, diz Governo

Já depois do anúncio feito pelos três líderes europeus à entrada do Conselho Europeu que se realiza esta quinta e sexta-feira em Estrasburgo, o gabinete do primeiro-ministro, António Costa, confirmou via comunicado enviado às redações o "acordo obtido sobre quatro pontos relativos às interligações energéticas entre Portugal, Espanha e França" no encontro em Bruxelas com o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez.

De acordo com o comunicado conjunto de Portugal, Espanha e França, os três líderes decidiram então "abandonar o projeto Midcat e, em vez disso, criar, de forma prioritária, um Corredor de Energia Verde que ligará a Península Ibérica e França à rede energética da UE.





Leia Também Portugal e Espanha chegam a acordo com França para gasoduto de hidrogénio

Além disso, concordaram também "concluir as futuras interligações de gás renovável "future-proof" entre Portugal e Espanha, nomeadamente ligando Celorico da Beira e Zamora (CelZa)", já preparadas para o hidrogénio verde mas que inicialmente transportarão ainda gás natural, e desenvolver um gasoduto marítimo ligando Barcelona e Marselha (BarMar) como a opção mais direta e eficiente de ligar a Península Ibérica à Europa Central".Da reunião tripartida resultou que estas infraestruturas de transporte de hidrogénio devem ser tecnicamente adaptadas ao transporte de outros gases renováveis, bem como de uma proporção limitada de gás natural como fonte temporária e transitória de energia.Em relação à eletricidade, ficou decidido acelerar todos os esforços para finalizar a nova ligação elétrica através do Golfo da Biscaia e"identificar, avaliar e implementar novos projetos de interligação de eletricidade que liguem França e Espanha, a fim de alcançar uma Europa eletricamente conectada".Para continuar os trabalhos, ficou decidida uma nova reunião entre os três na cidade espanhola de Alicante, no dia 9 de dezembro, para decidir sobre; o calendário, fontes de financiamento e questões de custos relacionados com a implementação da componente BarMar do Corredor de Energia Verde entre Portugal, Espanha e França.Enquanto isso, os respetivos ministros da Energia dos três países iniciarão imediatamente os trabalhos preparatórios sobre estas questões, bem como sobre o reforço das interligações elétricas entre Espanha e França, e trabalharão em estreita colaboração com a Comissão Europeia.De acordo com o comunicado emitido pelos três países, a conversa entre Costa, Macron e Sanchéz centrou-se na atual situação de segurança na Europa e na importância de acelerar a construção de interligações energéticas na União Europeia (UE), em particular as que ligam Portugal e Espanha à França e ao resto da Europa."Concordaram que acelerar o desenvolvimento das interligações energéticas contribuirá para a conclusão do mercado energético da UE e reforçará a transição energética no âmbito do Green Deal, nomeadamente facilitando o acesso a fontes e rotas alternativas de energia para a Europa", remata o documento.