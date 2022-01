Portugal é o quarto país da UE que mais consome energia produzida por renováveis

Leia Também União Europeia ultrapassou meta de energia renovável em 2020. Portugal acima da média



Apesar de a média europeia de consumo bruto de eletrcidade gerada por fontes renováveis ser de 37,5%, há dois Estados-membros que consomem mais de 70% da eletrecidade produzida a partir de renováveis. São eles a eólica e hídrica representaram mais de dois terços do total de eletricidade gerada na UE a partir de fontes renováveis, com um peso de 36% e 33%, respetivamente. A restante fatia de energias renováveis produzida vem da energia solar (14%), biocombustíveis sólidos (8%) e outras fontes renováveis ??(8%).





Seguem-se a Dinamarca (com 65%), Portugal (58%) e a Croácia e Letónia (ambos 53%), com mais de metade da energia renovável que produzem a ser consumida pelos próprios.



Áustria (78%) e na Suécia (75%).

A energia renovável representou 37,5% do consumo bruto de eletricidade em toda a União Europeia (UE) em 2020, segundo os dados revelados esta quarta-feira pelo Eurostat. Portugal foi o quarto país com mais eletricidade produzida a partir de energias renováveis, atrás da Áustria, Suécia e Dinamarca.Os dados do Eurostat apontam para um aumento médio de 0,3 pontos percentuais em toda a UE, em 2020, no consumo bruto de eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis (solar, eólica, hídrica, biomassa e outras), face ao ano anterior (34%).A energia