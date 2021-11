Capacidade instalada de energias renováveis cresce 5,2% em 2021

Leia Também Fundo que detém renováveis em Portugal falha meta de aumento de capital

No final de 2021, a capacidade instalada de energias renováveis em Portugal deverá ser superior a 7.700 megawats (MW). O valor representa uma subida de 5,2% face ao ano passado, revela um estudo divulgado esta quinta-feira pela Informa D&B.O maior crescimento acontece na energia solar fotovoltaica, cuja capacidade instalada deverá aumentar mais de 20% em comparação com 2020.Em 2020, a capacidade instalada de energia ascendia a 1.030 MW, 14% do total, sendo ultrapassada apenas pela energia eólica, que continua a ser a mais representativa, com 5.456 MW, o equivalente a 74% do total.Em 2020 havia 254 parques eólicos em atividade, com um total de 2 801 aerogeradores. O maior número de parques eólicos concentra-se em Lisboa, que conta com 39 parques, seguida de Viseu, com 38, e Vila Real com 34.De acordo com a recolha, seguem-se as mini-hídricas, com 415 MW, e a energia produzida a partir de biomassa, com 242 MW. A restante produção divide-se entre o biogás, os resíduos sólidos urbanos e a energia geotérmica.De acordo com o mesmo estudo, a capacidade instalada de energias renováveis em Portugal registou, ao longo da última década, um aumento médio anual de cerca de 5%. Esse crescimento abrandou face à década anterior, "devido à maturidade crescente do mercado e ao corte nos incentivos à produção", conclui a análise.No final do ano passado, Portugal tinha uma capacidade global de 7.359 MW, face aos 7.220 MW registados em 2019 e aos 5.212 MW de 2012.Com esta capacidade instalada de energias renováveis, Portugal produziu no ano passado 17.279 GWh de energia elétrica, o que equivale a 35,3% da produção global de eletricidade. A produção de energia eólica caiu 10% face ao ano anterior, para 12.297 GWh, representando 71,2% do total da produção de energias renováveis no país.