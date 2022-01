União Europeia ultrapassou meta de energia renovável em 2020. Portugal acima da média

Leia Também Preços da eletricidade e gás baixaram ligeiramente na UE na segunda metade de 2020

Em 2020, 22% da energia consumida na União Europeia (UE) teve como origem fontes renováveis. O valor ultrapassa em dois pontos percentuais a meta de 20% definida pela Comissão Europeia, revela o Eurostat esta quarta-feira.Segundo o gabinete de estatísticas da UE, "esta é uma enorme conquista e um importante marco no caminho da UE em direção à neutralidade carbónica em 2050".A análise por Estado membro revela que 26 países atingiram ou ultrapassaram as metas a que se propuseram para 2020. Segundo a diretiva europeia para as renováveis, cada país estabelece uma meta de acordo com o seu ponto de partida e potencial de produção renovável.Portugal foi um dos países que ultrapassou a meta traçada de acordo com a diretiva europeia, fixada nos 31%. O país terminou 2020 com 34% do consumo de energia proveniente de fontes renováveis, acima da média europeia.Os estados-membros que ultrapassaram "significativamente" as metas de 2020 foram a Suécia e a Corácia, ambos 11 pontos percentuais acima dos objetivos fixados. A Bulgária ficou 7 pontos percentuais acima da meta.França foi o único país do bloco europeu que ficou abaixo do objetivo definido, ao terminar o ano com 19,1% da energia consumida a ser proveniente de renováveis, 3,9 pontos percentuais abaixo da meta.O pódio dos países com mais energia renovável consumida é ocupado pela Suécia (60%), Finlândia (44%) e Letónia (42%). No extremo oposto, com a menor proporção de energia de origem renovável, surge Malta (11%), Luxemburgo (12%) e Bélgica (13%).